Йеребко: не закрываю двери в НБА

Форвард «Химок» Юнас Йеребко, перешедший в подмосковный клуб после девяти сезонов в НБА, поделился ожиданиями от сезона и признался, что не исключает возвращения в США.

«В России я раньше не был, однако рад, что оказался здесь, потому что недалеко находится Швеция, мой дом. Рад, что у меня появилась возможность поиграть за «Химки». Постараюсь радовать болельщиков. Знаю, что Лига ВТБ – очень серьёзный турнир, как и Евролига. Моя цель – бороться в каждом матче и побеждать. На мой взгляд, у нас собралась отличная команда.

Это очень забавно, что я второй швед в команде, мы уже обсудили с Алексеем эту шутку. На самом деле, я рад, что смогу поиграть со Шведом в одной команде. Помню его по НБА, а также по чемпионату Европы 2013 года. Все знают, насколько он талантлив. Он может забить, создать себе момент, отдать передачу. У нас были битвы на площадке, но сейчас мы одноклубники, и объединены общей целью.

Каким вижу европейский баскетбол? С каждым годом он становится лучше и лучше, а Евролига постоянно развивается. Думаю, что некоторые команды Евролиги могли бы обыграть парочку клубов НБА. Что касается моей игры, то я не вижу никаких проблем в плане адаптации. Я могу забивать, отдавать передачи, брать подборы и делать всё, что требуется для победы моей команды.

В НБА я провёл десять лет, и этим летом не хотел просто сидеть и ждать у моря погоды, поэтому когда получил предложение играть и жить рядом с Москвой в одном из лучших клубов Европы, то понял, что это шанс, которым нужно воспользоваться. Для меня это возможность открыть новую страну, поэтому, подумав, я сказал: «Окей, почему бы и нет». При этом я не закрываю двери в НБА, хотя для меня это уже не является мечтой. Я играл в баскетбол на высочайшем уровне, но сейчас новый этап в моей жизни, связанный с Евролигой и Лигой ВТБ. Пока я не думаю об НБА. Сейчас все мои мысли связаны с «Химками» и успешном выступлении в сезоне. Моя задача — показывать лучший баскетбол, а там будет видно», — цитирует Йеребко пресс-служба «Химок».