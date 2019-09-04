Кириленко: есть претензии к судейству. Очень большие

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал итоги матча сборных России и Аргентины, который закончился поражением россиян со счётом 61:69.
«Мне очень радостно и хочется отдать должное нашей команде. В такое игре, когда 21 потеря, когда проваливаем 6 минут второй четверти и не можем перевести мяч на другую половину, мы всё равно остаёмся в игре, возвращаемся в неё и даём себе шанс выиграть её в концовке. Это радует. Но мне кажется порой, что 34 минуты мы играем как команда уровня чемпионата мира и высокого уровня, а 6 минут мы играем как будто мы детская команда – мы не можем мяч вывести из своей зоны. Такие моменты немного расстраивают.
Сегодня Аргентина выиграла по делу, но у меня есть претензии к судейству. Очень большие. Я считаю, что на чемпионате мира не может быть такого уровня в определённых моментах. Опять же, не из-за судейства мы проиграли. Всё по делу, но есть моменты, которые вообще недопустимы. Не может один судья становиться героем игры и участвовать во всех эпизодах», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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