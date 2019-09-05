Группа Brainstorm выступит на матче открытия сезона Единой лиги ВТБ

Известная музыкальная группа из Латвии Brainstorm выступит перед матчем открытия нового сезона Единой лиги ВТБ «Химки» — «Зелена Гура», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Игра состоится 25 сентября на стадионе «ВТБ Арена». Предматчевые активности и мероприятия начнутся на стадионе в 19:45, а выступление музыкальной группы запланировано на 19:55.

Brainstorm существует уже 25 лет. Группа исполняет песни на английском, русском и латышском языках. Главными хитами группы стали песни Maybe, Colder и My Star.

В минувшем сезоне «Химки» дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где в трёх матчах уступили ЦСКА. «Зелена Гура» в регулярном чемпионате заняла 12-е место и не попала в плей-офф турнира.