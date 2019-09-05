Группа Brainstorm выступит на матче открытия сезона Единой лиги ВТБ
Известная музыкальная группа из Латвии Brainstorm выступит перед матчем открытия нового сезона Единой лиги ВТБ «Химки» — «Зелена Гура», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Игра состоится 25 сентября на стадионе «ВТБ Арена». Предматчевые активности и мероприятия начнутся на стадионе в 19:45, а выступление музыкальной группы запланировано на 19:55.
Brainstorm существует уже 25 лет. Группа исполняет песни на английском, русском и латышском языках. Главными хитами группы стали песни Maybe, Colder и My Star.
В минувшем сезоне «Химки» дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где в трёх матчах уступили ЦСКА. «Зелена Гура» в регулярном чемпионате заняла 12-е место и не попала в плей-офф турнира.
- 5 сентября 2019
-
13:33
-
13:27
-
12:01
-
10:36
-
09:18
-
03:05
- 4 сентября 2019
-
23:24
-
19:43
-
19:01
-
18:59
-
18:42
-
18:20
-
18:17
-
17:36
-
17:04
-
16:26
-
15:23
-
14:48
-
13:40
-
12:29
-
10:43
-
09:24
-
00:22
- 3 сентября 2019
-
23:56
-
22:18
-
22:00
-
20:24
-
19:23
-
18:40
-
17:53
-
16:50
-
16:38
-
16:17
-
16:10
-
16:03
Партнерский контент