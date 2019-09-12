21 очко Хиллиарда помогло ЦСКА обыграть «Тофаш» в первом матче Gloria Cup

Сегодня, 12 сентября, московский ЦСКА провёл первый поединок международного товарищеского турнира Gloria Cup. «Армейцы» встретились с «Тофашем». Матч завершился победой российской команды в овертайме со счётом 87:85.

В этой игре за «армейцев» сыграли практически все ведущие легионеры. Самым результативным среди них стал новобранец коллектива Даррэн Хиллиард, набравший 21 балл. Ветеран команды Уилл Клайберн оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Что касается других новобранцев ЦСКА, то Майк Джеймс собрал коллекцию из 14 очков и 5 передач. Коста Куфос был близок к дабл-даблу — 9 очков и 8 подборов. Янис Стрелниекс и Рон Бэйкер набрали по 2 балла. Отметим, что в матче приняли участие Иван Ухов и Джоэл Боломбой, восстановившиеся после травм.

ЦСКА (Россия) — «Тофаш» (Турция) — 87:85 ОТ (21:12, 20:24, 19:25, 19:18, 8:6)