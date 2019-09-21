«Локомотив-Кубань» победой завершил турнир в Бурсе

«Локомотив-Кубань» завершил выступления на международном товарищеском турнире в Бурсе. В последнем матче состязаний кубанцы встретились с «Тофашем».



Противостояние прошло в упорной и напряжённой борьбе. В первой четверти команда из Турции была немного успешнее — 21:19. Но к большому перерыву «железнодорожники» вышли вперёд — 42:39. В третьей четверти «Тофаш» сократил отставание — 63:65. Но в заключительном игровом отрезке «Локомотив-Кубань» выдал небольшой рывок и одержал победу с разницей в шесть очков — 83:77.

Таким образом, на турнире в Бурсе «Локо» победил во всех трёх встречах. Первый официальный матч сезона краснодарцы проведут в Еврокубкем с «Ритасом». Сезон в Единой лиге ВТБ для команды стартует 5 октября матчем с «Цмоки-Минск».