Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нижний Новгород» обыграл чемпиона Китая

«Нижний Новгород» обыграл чемпиона Китая
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провёл заключительную встречу на международном товарищеском турнире в Китае. Сегодня, 22 сентября, команде Зорана Лукича противостоял чемпион Китая «Гуандун Тайгерс».

Встреча прошла в ровной и упорной борьбе. В ходе матча лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В заключительном игровом отрезке нижегородцы сумели прибавить и оформили мини-рывок, который помог им одержать победу со счётом 85:80.

Таким образом, российская команда победила в двух матчах из трёх на турнире в Поднебесной. Вчера, 21 сентября, «Нижний Новгород» сломил сопротивление бронзового призёра чемпионата Германии «Ольденбург».

Уже на предстоящей неделе подопечным Лукича предстоит квалификационный матч Лиги чемпионов. Соперниками нижегородцев станут баскетболисты польской «Легии».

«Нижний Новгород» — «Гуандун Тайгерс» — 85:80 (21:18, 18:22, 18:18, 28:22).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент