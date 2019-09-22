«Нижний Новгород» обыграл чемпиона Китая

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провёл заключительную встречу на международном товарищеском турнире в Китае. Сегодня, 22 сентября, команде Зорана Лукича противостоял чемпион Китая «Гуандун Тайгерс».

Встреча прошла в ровной и упорной борьбе. В ходе матча лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В заключительном игровом отрезке нижегородцы сумели прибавить и оформили мини-рывок, который помог им одержать победу со счётом 85:80.

Таким образом, российская команда победила в двух матчах из трёх на турнире в Поднебесной. Вчера, 21 сентября, «Нижний Новгород» сломил сопротивление бронзового призёра чемпионата Германии «Ольденбург».

Уже на предстоящей неделе подопечным Лукича предстоит квалификационный матч Лиги чемпионов. Соперниками нижегородцев станут баскетболисты польской «Легии».

«Нижний Новгород» — «Гуандун Тайгерс» — 85:80 (21:18, 18:22, 18:18, 28:22).