Единая Лига ВТБ представила новый экологический мяч на сезон-2019/20. Яркие фото
23 сентября в Москве на ВТБ Арене в ходе специальной пресс-конференции руководство Лиги презентовало новый игровой мяч.
Все матчи предстоящего сезона будут сыграны «Экоболом», созданным компанией Wilson при поддержке Минприроды и СИБУРа. Мяч прошел сертификацию Международной Федерации Баскетбола FIBA.
В рамках пресс-конференции также было объявлено о том, что Матч Всех Звезд-2020 пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля.
Лучшие кадры с пресс-конференции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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