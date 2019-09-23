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Единая Лига ВТБ представила новый экологический мяч на сезон-2019/20. Яркие фото

Единая Лига ВТБ представила новый экологический мяч на сезон-2019/20. Яркие фото
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

23 сентября в Москве на ВТБ Арене в ходе специальной пресс-конференции руководство Лиги презентовало новый игровой мяч.

Все матчи предстоящего сезона будут сыграны «Экоболом», созданным компанией Wilson при поддержке Минприроды и СИБУРа. Мяч прошел сертификацию Международной Федерации Баскетбола FIBA.

В рамках пресс-конференции также было объявлено о том, что Матч Всех Звезд-2020 пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля.

Лучшие кадры с пресс-конференции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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