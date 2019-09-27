«Альба» отказалась от чирлидеров

В баскетбольном клубе «Альба», выступающем в Евролиге объявили, что девушки-чирлидеры больше не будут появляться в перерывах спортивных мероприятий.
«За последние 25 лет чирлидеры нашего клуба проделали большую работу. Несколько раз они были удостоены звания лучших в Европе. Они полностью выкладывались во время выступлений для наших болельщиков. Хотелось бы от всего сердца поблагодарить их от имени клуба.
Однако мы пришли к выводу, что появление девушек в качестве приятных заполнителей пауз не соответствует нашему времени. Мы знаем, что наши поклонники будут скучать по ним.
На наших домашних матчах создаётся впечатление, что девушки в «Альбе» несут ответственность только за развлечение зрителей, а мужчины — за игру в баскетбол. Но реальность такова, что нашей молодёжной программой мы вдохновили и девочек, и мальчиков присоединиться к нашему виду спорта.
В будущем мы хотим продвигать женщин в баскетболе в качестве игроков, чтобы они стали образцами для подражания. У нас уже есть крупнейшее женское баскетбольное подразделение в Германии. Наша женская команда выросла до уровня второй Бундеслиги год назад. И мы будем укреплять эту динамику, чтобы наша женская команда через несколько лет боролась за чемпионство в Германии", — приводит слова управляющего директора «Альбы» пресс-служба клуба.
Следующий матч в рамках Евролиги «Альба» проведёт четвёртого октября в 21:00 мск. Её соперником станет «Зенит».
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