«Альба» отказалась от чирлидеров

В баскетбольном клубе «Альба», выступающем в Евролиге объявили, что девушки-чирлидеры больше не будут появляться в перерывах спортивных мероприятий.

«За последние 25 лет чирлидеры нашего клуба проделали большую работу. Несколько раз они были удостоены звания лучших в Европе. Они полностью выкладывались во время выступлений для наших болельщиков. Хотелось бы от всего сердца поблагодарить их от имени клуба.

Однако мы пришли к выводу, что появление девушек в качестве приятных заполнителей пауз не соответствует нашему времени. Мы знаем, что наши поклонники будут скучать по ним.

На наших домашних матчах создаётся впечатление, что девушки в «Альбе» несут ответственность только за развлечение зрителей, а мужчины — за игру в баскетбол. Но реальность такова, что нашей молодёжной программой мы вдохновили и девочек, и мальчиков присоединиться к нашему виду спорта.

В будущем мы хотим продвигать женщин в баскетболе в качестве игроков, чтобы они стали образцами для подражания. У нас уже есть крупнейшее женское баскетбольное подразделение в Германии. Наша женская команда выросла до уровня второй Бундеслиги год назад. И мы будем укреплять эту динамику, чтобы наша женская команда через несколько лет боролась за чемпионство в Германии", — приводит слова управляющего директора «Альбы» пресс-служба клуба.

Следующий матч в рамках Евролиги «Альба» проведёт четвёртого октября в 21:00 мск. Её соперником станет «Зенит».