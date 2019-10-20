Дабл-дабл Букера помог «Химкам» победить «Астану»

В Химках завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Химки» принимал «Астану».

Команда из Московской области уверенно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в семь очков — 20:13. Во второй десятиминутке преимущество подопечных Куртинайтиса стало двузначным — 36:25. После большого перерыва «Астане» удалось немного прибавить, и к концу третьего отрезка команда из Казахстана вновь сократила отставание до семи баллов — 45:52. Но в заключительные десять минут матча «Химки» совершили рывок и одержали победу с комфортным счётом — 73:56.

Лучшим в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У «Астаны» дабл-дабл на счету Душана Ристича (10 очков + 18 подборов).