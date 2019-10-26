33 очка Сиакама не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Бостоном»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и победил со счётом 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самыми результативными в составе «Бостона» стали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, набравшие по 25 очков. Коллекцию из 22 очков, 6 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 2 блокшотов собрал Кемба Уокер.
У «Торонто» 33 очка набрал форвард Паскаль Сиакам. 29 очков в активе разыгрывающего Кайла Лоури.
В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 121:99 (30:32, 28:24, 45:25, 18:18). Решающей в матче стала третья четверть, которую «волки» выиграли с преимуществом в 20 очков.
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 25, Уокер - 22, Хэйворд - 15, Смарт - 10, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 4, Тайс - 1, Эдвардс, Оджелей, Грин, Пуарье
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Лоури - 29, Ибака - 13, Ануноби - 9, Ванвлит - 8, Пауэлл - 7, Дэвис - 3, Джонсон - 3, Марк Газоль - 1, Миллер, Эрнандес, Томас, Буше
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 24, Бриджес - 17, Розир - 11, Вашингтон - 10, Бэйкон - 8, Бийомбо - 8, Эрнангомес - 6, Кидд-Гилкрист - 5, Мартин - 4, Макдэниелс - 2, Монк, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 37, Уиггинс - 16, Окоги - 14, Лейман - 12, Грэм - 12, Ковингтон - 8, Вонле - 7, Напьер - 5, Тиг - 4, Белл - 4, Дьенг - 2, Калвер, Мартин
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