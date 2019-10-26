33 очка Сиакама не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и победил со счётом 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самыми результативными в составе «Бостона» стали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, набравшие по 25 очков. Коллекцию из 22 очков, 6 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 2 блокшотов собрал Кемба Уокер.

У «Торонто» 33 очка набрал форвард Паскаль Сиакам. 29 очков в активе разыгрывающего Кайла Лоури.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 121:99 (30:32, 28:24, 45:25, 18:18). Решающей в матче стала третья четверть, которую «волки» выиграли с преимуществом в 20 очков.