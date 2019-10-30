Майк Джеймс: представлял Москву более старой, а в ней много современного

Лучший снайпер Евролиги прошлого сезона, новичок ЦСКА Майк Джеймс рассказал о своих впечатлениях от переезда в Москву.



«Вообще-то, мне здесь нравится больше, чем я ожидал. Не знал, что Москва настолько большая. На выездах не успеваешь нормально посмотреть город: обычно прилетаешь поздно, а на следующий день тренировка и игра. Сейчас узнал, какая Москва огромная, как много в ней всего интересного и современного. Почему-то представлял её более старой.



Три вещи, которые я не люблю в Москве? Пробки — это да, плохо. Погода бывает не очень. Три вещи, котоые нравятся? Люблю ходить в кино. Здесь есть кинотеатры, где показывают фильмы на английском. Много магазинов, это я тоже люблю. И здесь чисто. Когда нет снега», — приводит слова Майка Джеймса «Матч ТВ».