«Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, уступив дома «Шарлотт»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и уступил с разгромным счётом 87:93 (30:25, 25:25, 16:18, 16:25). Для «Уорриорз» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал защитник «Шарлотт» Дуэйн Бэйкон, который набрал 25 очков. Терри Розир собрал коллекцию из 20 очков, 7 передач и 5 подборов.
Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Эрик Пэскелл, набравший 25 очков. В активе Гленна Робинсона и Кая Боумена по 16 очков.
В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Миннесоте Тимбервулвз» с разгромным счётом 109:131 (34:42, 22:28, 16:36, 37:25).
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
87 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 25, Боумен - 16, Робинсон - 16, Ли - 13, Коли-Стайн - 8, Пул - 5, Спеллмен - 4, Расселл, Бёркс, Грин, Крисс
Шарлотт Хорнетс: Бэйкон - 25, Розир - 20, Уильямс - 11, Вашингтон - 11, Зеллер - 10, Монк - 9, Грэм - 4, Бриджес - 2, Мартин - 1, Бийомбо, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 131
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Томас - 16, Скофилд - 15, Wagner - 14, Дав. Бертанс - 8, Смит - 7, Робинсон - 5, Браун - 4, Хатимура - 4, Брайант - 3, Бонга - 3
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 21, Калвер - 20, Ковингтон - 20, Дьенг - 18, Тиг - 15, Лейман - 14, Окоги - 9, Вонле - 6, Грэм - 4, Белл - 2, Напьер - 2, Таунс
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