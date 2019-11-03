«Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, уступив дома «Шарлотт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и уступил с разгромным счётом 87:93 (30:25, 25:25, 16:18, 16:25). Для «Уорриорз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Шарлотт» Дуэйн Бэйкон, который набрал 25 очков. Терри Розир собрал коллекцию из 20 очков, 7 передач и 5 подборов.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Эрик Пэскелл, набравший 25 очков. В активе Гленна Робинсона и Кая Боумена по 16 очков.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Миннесоте Тимбервулвз» с разгромным счётом 109:131 (34:42, 22:28, 16:36, 37:25).