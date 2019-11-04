29 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от разгрома в матче с «Майами»

«Майами Хит» на домашней арене разгромил «Хьюстон Рокетс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА — 129:100.
Исход встречи стал понятен уже после первой четверти, которую хозяева выиграли со счётом 46:14. В дальнейшем команда Эрика Споэлстры спокойно контролировала происходящее на паркете.
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден оказался самым результативным игроком поединка и заработал для своей команды 29 очков. В составе победителей следует отметить форварда Дункана Робинсона, набравшего 23 очка.
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» за счёт 26 очков Ти Джей Уоррена и 22 Малколма Брогдона смог одержать победу над «Чикаго Буллз» — 108:95. А в ещё одном поединке «Сакраменто Кингз» переиграл «Нью-Йорк Никс», несмотря на 28 очков Маркуса Морриса, — 113:92.
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