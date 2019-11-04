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29 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от разгрома в матче с «Майами»

29 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от разгрома в матче с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» на домашней арене разгромил «Хьюстон Рокетс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА — 129:100.

Исход встречи стал понятен уже после первой четверти, которую хозяева выиграли со счётом 46:14. В дальнейшем команда Эрика Споэлстры спокойно контролировала происходящее на паркете.

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден оказался самым результативным игроком поединка и заработал для своей команды 29 очков. В составе победителей следует отметить форварда Дункана Робинсона, набравшего 23 очка.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» за счёт 26 очков Ти Джей Уоррена и 22 Малколма Брогдона смог одержать победу над «Чикаго Буллз» — 108:95. А в ещё одном поединке «Сакраменто Кингз» переиграл «Нью-Йорк Никс», несмотря на 28 очков Маркуса Морриса, — 113:92.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
129 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Робинсон - 23, Леонард - 21, Батлер - 18, Джонсон - 17, Горан Драгич - 15, Хироу - 12, Адебайо - 8, Олиник - 6, Нанн - 5, Сильва - 4, Уэйтерс, Уинслоу, Хаслем
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Клемонс - 16, Маклемор - 14, Уэстбрук - 10, Хаус - 10, Капела - 5, Сефолоша - 5, Гордон - 4, Риверс - 3, Такер - 2, Андерсон - 2, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 95
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 26, Брогдон - 22, Лиф - 13, Лэмб - 11, Холидей - 9, Битадзе - 9, Макдермотт - 7, Холидэй - 5, Сэмпсон - 4, Макконнел - 2, Боуэн, Митру-Лонг, Джонсон
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Картер - 20, Янг - 12, Маркканен - 11, Корнет - 9, Саторански - 9, Арчидиаконоу - 6, Портер - 4, Данн - 2, Уайт - 1, Харрисон, Гэффорд, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Йорк Никс: Моррис - 28, Барретт - 22, Трир - 11, Робинсон - 10, Рэндл - 8, Браздейкис - 4, Эллингтон - 3, Портис - 2, Нтиликина - 2, Нокс - 2, Дотсон, Гибсон
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Хилд - 22, Барнс - 19, Холмс - 14, Бьелица - 10, Ариза - 8, Богданович - 6, Джозеф - 6, Дедмон - 2, Суониган - 2, Феррелл, Джеймс, Габриэль
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