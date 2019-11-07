Дабл-даблы Сабониса и Брогдона помогли «Индиане» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил со счётом 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
21 очко в составе победителей набрал форвард Ти Джей Уоррен. Близок к трипл-даблу был Домантас Сабонис, в активе которого 13 очков, 17 подборов, 7 передач. Дабл-даблом из 12 очков и 13 подборов отметился Малколм Брогдон. 19 очков набрал Даг Макдермотт.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил центровой гостей Томас Брайант (20 очков, 11 подборов).
В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17). Для «Никс» это поражение стало четвёртым кряду.
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