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Дабл-даблы Сабониса и Брогдона помогли «Индиане» обыграть «Вашингтон»

Дабл-даблы Сабониса и Брогдона помогли «Индиане» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил со счётом 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

21 очко в составе победителей набрал форвард Ти Джей Уоррен. Близок к трипл-даблу был Домантас Сабонис, в активе которого 13 очков, 17 подборов, 7 передач. Дабл-даблом из 12 очков и 13 подборов отметился Малколм Брогдон. 19 очков набрал Даг Макдермотт.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил центровой гостей Томас Брайант (20 очков, 11 подборов).

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17). Для «Никс» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 21, Макдермотт - 19, Холидей - 18, Сэмпсон - 14, Сабонис - 13, Битадзе - 13, Брогдон - 12, Макконнел - 6, Холидэй - 3, Джонсон - 2, Боуэн, Митру-Лонг, Лиф
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Брайант - 20, Майлз - 15, Дав. Бертанс - 11, Томас - 10, Wagner - 8, Браун - 7, Смит - 5, Хатимура, Бонга, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
122 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Драммонд - 27, Снелл - 24, Моррис - 22, Галлоуэй - 13, Кеннард - 12, Браун - 9, Мейкер - 7, Вуд - 7, Томас - 1, Боун, Михайлюк, Роуз
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Моррис - 18, Барретт - 15, Нокс - 14, Нтиликина - 11, Робинсон - 6, Гибсон - 6, Трир - 5, Портис - 3, Эллингтон - 2, Дотсон - 2, Браздейкис
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