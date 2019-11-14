Янис Тимма выбыл на две недели из-за травмы
Форвард «Химок» Янис Тимма пропустит две недели из-за травмы, сообщает Eurohoops. Ранее баскетболист пропустил матч Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой», однако о причинах этого ничего конкретного не сообщалось.
Янис завершал прошлый сезон в составе «Химок» на правах аренды и достаточно быстро стал одним из ведущих игроков команды из Московской области.
В 13 матчах Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 он набирал в среднем 16,1 очка, собирал 3,5 подбора и совершал 1,8 передачи. В финале турнира он не смог помочь команде из-за повреждения.
В нынешнем сезоне Тимма набирает в среднем 12,7 очка, совершает 4,0 подбора и отдаёт 1,3 передачи в среднем за игру. В Евролиге латыш набирает 12,7 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.
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