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21 очко О'Брайанта принесло «Локомотиву-Кубань» победу над «Калевом»

21 очко О'Брайанта принесло «Локомотиву-Кубань» победу над «Калевом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке переиграл «Калев». Краснодарцы с первой же четверти захватили лидерство, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву их преимущество достигло девяти очков.

После перерыва ситуация не изменилась — «Локомотив-Кубань» разгромил соперников в третьей четверти, отыграв ещё девять очков. Заключительная десятиминутка осталась за краснодарцами. итоговый счёт встречи — 87:63 (26:19, 16:14, 22:13 23:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 21 очко. В составе гостей 15 очков набрал Кайл Виналес.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
87 : 63
Калев
Таллин, Эстония
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 21, Кузминскас - 15, Деккер - 13, Каммингс - 12, Калниетис - 8, Уильямс - 7, Д. Кулагин - 4, Герасимов - 3, Мотовилов - 2, Ильницкий - 2, Ивлев, Долинин
Калев: Виналес - 15, Шкеле - 12, Сокк - 6, Годфри - 6, Китсинг - 5, Паасоя - 5, Кангур - 4, Холтон - 4, Курбас - 2, Йыэсаар - 2, Дорбек - 2, Райэсте
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