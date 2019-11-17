21 очко О'Брайанта принесло «Локомотиву-Кубань» победу над «Калевом»

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке переиграл «Калев». Краснодарцы с первой же четверти захватили лидерство, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву их преимущество достигло девяти очков.



После перерыва ситуация не изменилась — «Локомотив-Кубань» разгромил соперников в третьей четверти, отыграв ещё девять очков. Заключительная десятиминутка осталась за краснодарцами. итоговый счёт встречи — 87:63 (26:19, 16:14, 22:13 23:17).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 21 очко. В составе гостей 15 очков набрал Кайл Виналес.