В «Локомотиве-Кубань» ожидают сложной игры с «Зелёна-Гурой»

25 ноября «Локомотив-Кубань» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором померится силами с польской командой «Зелёна-Гура». Ожиданиями от этой встречи поделились исполняющий обязанности главного тренера Богдан Карайчич и тяжёлый форвард Алан Уильямс.

«Зелёна-Гура» — хорошая команда, которая здорово двигает мяч в атаке и играет агрессивно в защите. Нам нужно сыграть очень сконцентрированно и выложиться на максимум для победы в этой игре. Надеемся на заполненные трибуны и серьёзную поддержку фанов», — сказал Карайчич.

«Очень рады вновь сыграть на домашней арене при мощной поддержке болельщиков. Нас ждёт тяжёлая игра против сильной команды. Приложим все силы для того, чтобы выиграть», — добавил Уильямс.