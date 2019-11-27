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Крунич возглавил саратовский «Автодор»

Крунич возглавил саратовский «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Боснийский специалист Предраг Крунич официально назначен главным тренером саратовского «Автодора». Контракт с 52-летним тренером подписан до конца сезона с опцией продления.

«Я счастлив оказаться в клубе с большими традициями. Для меня это новый огромный вызов. Приложу максимум усилий, чтобы команда добилась успеха. Мы должны много работать. Каждый должен приложить много усилий в нашей работе», — приводит слова Предрага Крунича официальный сайт саратовской команды.

Последним местом работы Крунича был немецкий «Телеком», в который он вернулся в 2016 году.

Крунич станет уже пятым тренером в Единой лиге ВТБ, который представляет бывшую Югославию. «Локомотив-Кубань» возглавляет серб Богдан Карайчич (и. о.), «Нижний Новгород» — также представитель Сербии Зоран Лукич, «Астану» — македонец Эмиль Райкович, «Енисей» — хорват Дражен Анзулович. После отставки Пашутина российских главных тренеров в турнире не осталось.

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