Куртинайтис: «Химки» не контролировали игру в третьей четверти

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды от «Фенербахче» (76:89) в матче регулярного чемпионата Евролиги. По словам специалиста, определяющей для результата стала третья десятиминутка.
«Поздравляю Желько Обрадовича и „Фенербахче“ с великолепной игрой. Это был очень сложный поединок. У нас получилась по-настоящему плохая третья четверть, это касается не только атаки, но и обороны. Мы не контролировали игру, даже невзирая на то, что завершили первую половину с преимуществом в пять очков. Конечно, мы сами придали „Фенербахче“ эмоциональный импульс и в результате проиграли», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Евролиги.
Поражение от «Фенербахче» стал для «Химок» третьим кряду в Евролиге.
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