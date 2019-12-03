Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:94.

Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Руди Гобер, собравший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

В других матчах дня «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке уступил «Финикс Санз» со счётом 104:109, а «Атланта Хоукс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:79.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».