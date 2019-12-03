Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Юту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:94.
Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Руди Гобер, собравший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.
В других матчах дня «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке уступил «Финикс Санз» со счётом 104:109, а «Атланта Хоукс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:79.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 94
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Хорфорд - 17, Эмбиид - 16, Симмонс - 14, Тибулл - 9, Эннис - 8, Коркмаз - 7, Нето - 3, Скотт - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Ричардсон, Смит
Юта Джаз: Гобер - 27, Митчелл - 18, Инглс - 13, Богданович - 9, Конли - 7, Грин - 6, Ньянг - 6, О'Нил - 4, Брэдли - 2, Мудиэй - 2, Morgan, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 109
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 22, Грэм - 15, Розир - 13, Вашингтон - 11, Зеллер - 11, Бийомбо - 9, Бриджес - 7, Бэйкон - 6, Монк - 6, Батюм - 4, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Финикс Санз: Букер - 23, Убре - 23, Шарич - 16, Бриджес - 12, Камински - 12, Рубио - 9, Картер - 6, Джонсон - 4, Бэйнс, Джонсон, Диалло, Окобо, Харпер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
104 : 79
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 24, Хантер - 18, Джонс - 16, Лень - 11, Паркер - 8, Реддиш - 8, Тёрнер - 8, Картер - 6, Бембри - 5, Браун, Гудвин, Коллинс, Краббе, Парсонс, Уоллес, Фернанду, Хаертер
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 24, Бёркс - 15, Боумен - 10, Спеллмен - 10, Крисс - 8, Робинсон - 6, Коли-Стайн - 4, Луни - 2, Грин, Карри, Ли, Пул, Расселл, Томпсон, Эванс
- 3 декабря 2019
-
06:42
-
06:05
-
01:37
-
00:33
-
00:02
- 2 декабря 2019
-
22:08
-
22:02
-
21:29
-
20:59
-
20:50
-
19:43
-
17:33
-
16:39
-
16:32
-
15:15
-
13:50
-
12:36
-
11:53
-
10:37
-
10:29
-
09:30
-
09:02
-
04:37
-
03:33
-
02:28
-
02:18
-
00:52
- 1 декабря 2019
-
23:32
-
22:47
-
22:00
-
20:20
-
18:52
-
16:59
-
15:32
-
13:59
Партнерский контент