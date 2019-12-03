Керр считает, что нынешние трудности «Голден Стэйт» помогут ему стать лучше

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр убеждён, что сложный сезон поможет ему вырасти в профессиональном плане.
«Думаю, я учусь тому, как стать лучше. Прежде я никогда не тренировал в ситуациях, подобной нынешней. Это хорошее напоминание о том, что обстоятельства разные и каждый год отличается от предыдущего», — приводит слова Керра Clutch Points.
«Голден Стэйт Уорриорз» на протяжении последних нескольких лет тотально доминировал в лиге. Но летом 2019 года, на фоне травм лидеров, команда уступила в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс». В межсезонье коллектив покинул Кевин Дюрант. Клэй Томпсон практически наверняка пропустит весь нынешний сезон, а Стефен Карри — его большую часть. На фоне всех этих потерь «Уорриорз» провалили старт чемпионата и занимают последнее место в турнирной таблице.
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