Керр считает, что нынешние трудности «Голден Стэйт» помогут ему стать лучше

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр убеждён, что сложный сезон поможет ему вырасти в профессиональном плане.

«Думаю, я учусь тому, как стать лучше. Прежде я никогда не тренировал в ситуациях, подобной нынешней. Это хорошее напоминание о том, что обстоятельства разные и каждый год отличается от предыдущего», — приводит слова Керра Clutch Points.

«Голден Стэйт Уорриорз» на протяжении последних нескольких лет тотально доминировал в лиге. Но летом 2019 года, на фоне травм лидеров, команда уступила в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс». В межсезонье коллектив покинул Кевин Дюрант. Клэй Томпсон практически наверняка пропустит весь нынешний сезон, а Стефен Карри — его большую часть. На фоне всех этих потерь «Уорриорз» провалили старт чемпионата и занимают последнее место в турнирной таблице.