Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Юту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 121:96.
В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который записал на свой счёт 26 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 передач. Также дабл-дабл из 14 очков и 12 передач собрал Рэджон Рондо.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Руди Гобер.
В других матчах «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 106:99. «Даллас Маверикс» также на своём стадионе оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 121:114.
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
96 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 29, Богданович - 23, Гобер - 13, Грин - 8, Дэвис - 7, Ньянг - 6, Инглс - 4, Мудиэй - 2, О'Нил - 2, Экзам - 2, Morgan, Брэдли, Брэнтли, Конли, Они, Уильямс-Госс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Рондо - 14, Кузма - 13, Макги - 8, Ховард - 7, Грин - 6, Карузо - 5, Дадли - 3, Дэниэлс - 3, Кук - 2, Адетокунбо, Брэдли, Казинс, Норвелл
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Картер - 16, Маркканен - 15, Саторански - 13, Данн - 10, Янг - 9, Валентайн - 8, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Уайт - 3, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 32, Джексон - 15, Краудер - 15, Аллен - 12, Мелтон - 8, Джонс - 6, Брукс - 5, Гудурич - 2, Кабокло - 2, Хилл - 2, Андерсон, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Пауэлл - 24, Дончич - 22, Порзингис - 19, Брансон - 16, Клебер - 12, Карри - 8, Хардуэй-младший - 7, Джексон - 5, Райт - 4, Финни-Смит - 4, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Уиггинс - 26, Ковингтон - 22, Калвер - 11, Бэйтс-Диоп - 8, Грэм - 7, Окоги - 7, Тиг - 3, Белл - 2, Напьер - 2, Вонле, Дьенг, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
- 5 декабря 2019
-
07:33
-
06:21
-
06:03
-
05:39
-
00:45
- 4 декабря 2019
-
22:40
-
20:53
-
20:05
-
19:53
-
18:43
-
17:38
-
15:36
-
13:57
-
13:33
-
13:24
-
12:33
-
11:15
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
07:55
-
07:48
-
06:45
-
06:39
-
01:23
-
00:45
- 3 декабря 2019
-
23:20
-
22:53
-
21:59
-
20:59
-
19:29
Партнерский контент