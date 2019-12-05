Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 121:96.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который записал на свой счёт 26 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 передач. Также дабл-дабл из 14 очков и 12 передач собрал Рэджон Рондо.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Руди Гобер.

В других матчах «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 106:99. «Даллас Маверикс» также на своём стадионе оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 121:114.