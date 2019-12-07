20 очков Робинсона помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Хозяева захватили инициативу в первой четверти и по её итогам повели в счёте — 28:23. Второй игровой отрезок остался за «Голден Стэйт» — к большому перерыву счёт на табло был 51:50 в пользу «Чикаго».
В третьей четверти «Чикаго» удалось совершить небольшой рывок и повести в счёте с разницей в шесть очков, однако в четвёртой двенадцатиминутке «Чикаго» набрал всего 15 очков против 25 у «Голден Стэйт», что и принесло «Уорриорз» победу. Итоговый счёт встречи — 100:98 (23:28, 27:23, 27:32, 23:15) в пользу «Голден Стэйт».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гленн Робинсон-младший, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Зак Лавин, на счету которого 22 очка.
- 7 декабря 2019
-
06:42
-
06:33
-
06:25
-
05:29
-
00:17
-
00:08
- 6 декабря 2019
-
23:25
-
23:01
-
22:29
-
22:05
-
21:47
-
20:48
-
19:40
-
18:38
-
17:50
-
17:35
-
15:40
-
14:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:27
-
09:00
-
09:00
-
07:19
-
07:01
-
00:04
- 5 декабря 2019
-
23:36
-
22:33
-
22:03
-
21:23
-
20:33
-
19:10
-
18:23
-
17:27