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20 очков Робинсона помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Чикаго»

20 очков Робинсона помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Хозяева захватили инициативу в первой четверти и по её итогам повели в счёте — 28:23. Второй игровой отрезок остался за «Голден Стэйт» — к большому перерыву счёт на табло был 51:50 в пользу «Чикаго».

В третьей четверти «Чикаго» удалось совершить небольшой рывок и повести в счёте с разницей в шесть очков, однако в четвёртой двенадцатиминутке «Чикаго» набрал всего 15 очков против 25 у «Голден Стэйт», что и принесло «Уорриорз» победу. Итоговый счёт встречи — 100:98 (23:28, 27:23, 27:32, 23:15) в пользу «Голден Стэйт».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гленн Робинсон-младший, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Зак Лавин, на счету которого 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Маркканен - 20, Уайт - 14, Валентайн - 11, Данн - 9, Гэффорд - 6, Саторански - 6, Картер - 4, Арчидиаконоу - 3, Харрисон - 3, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон, Янг
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 20, Бёркс - 14, Пэскелл - 13, Коли-Стайн - 10, Грин - 9, Крисс - 9, Боумен - 8, Расселл - 7, Спеллмен - 6, Луни - 3, Пул - 1, Карри, Ли, Томпсон, Эванс
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