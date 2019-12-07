20 очков Робинсона помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Хозяева захватили инициативу в первой четверти и по её итогам повели в счёте — 28:23. Второй игровой отрезок остался за «Голден Стэйт» — к большому перерыву счёт на табло был 51:50 в пользу «Чикаго».



В третьей четверти «Чикаго» удалось совершить небольшой рывок и повести в счёте с разницей в шесть очков, однако в четвёртой двенадцатиминутке «Чикаго» набрал всего 15 очков против 25 у «Голден Стэйт», что и принесло «Уорриорз» победу. Итоговый счёт встречи — 100:98 (23:28, 27:23, 27:32, 23:15) в пользу «Голден Стэйт».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гленн Робинсон-младший, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Зак Лавин, на счету которого 22 очка.