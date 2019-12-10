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26 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» обыграть «Миннесоту»

26 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счётом 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24). Для «Тимбервулвз» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативными игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в активе которого 33 очка и 15 подборов. 26 очков в составе победителей набрал Девин Букер. Дабл-дабл оформил разыгрывающий «Финикса» Рики Рубио (16 очков, 14 передач).

В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» дома уступил «Мемфис Гриззлиз» — 102:110 (20:29, 27:25, 32:34, 23:18).

Ещё в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Юту Джаз» со счётом 104:90 (25:24, 26:23, 34:21, 19:22).

НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 26, Убре - 24, Шарич - 20, Рубио - 16, Бэйнс - 12, Джонсон - 10, Бриджес - 9, Камински - 6, Диалло - 2, Jerome, Джонсон, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Уиггинс - 23, Тиг - 16, Окоги - 8, Напьер - 7, Калвер - 6, Грэм - 4, Дьенг - 4, Ковингтон - 4, Белл - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Reid, Вонле, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 18, Расселл - 18, Коли-Стайн - 17, Грин - 16, Спеллмен - 10, Боумен - 8, Пэскелл - 5, Крисс - 4, Робинсон - 4, Эванс - 2, Карри, Ли, Луни, Пул, Томпсон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Брукс - 17, Джексон - 16, Аллен - 15, Валанчюнас - 13, Мелтон - 7, Джонс - 5, Кабокло - 4, Хилл - 3, Гудурич - 2, Краудер - 2, Андерсон, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
90 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Митчелл - 26, Гобер - 19, Богданович - 13, Инглс - 9, Ньянг - 7, Брэдли - 6, Грин - 4, Экзам - 4, Мудиэй - 2, Morgan, Брэнтли, Дэвис, Конли, О'Нил, Они, Уильямс-Госс
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 27, Жильжо-Александер - 20, Пол - 16, Адамс - 11, Надер - 10, Dort - 9, Мускала - 5, Ноэль - 4, Базли - 2, Бертон, Галлинари, Диалло, Паттон, Фергюсон, Холл
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