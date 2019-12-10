26 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счётом 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24). Для «Тимбервулвз» это поражение стало пятым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативными игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в активе которого 33 очка и 15 подборов. 26 очков в составе победителей набрал Девин Букер. Дабл-дабл оформил разыгрывающий «Финикса» Рики Рубио (16 очков, 14 передач).
В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» дома уступил «Мемфис Гриззлиз» — 102:110 (20:29, 27:25, 32:34, 23:18).
Ещё в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Юту Джаз» со счётом 104:90 (25:24, 26:23, 34:21, 19:22).
- 10 декабря 2019
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:57
-
06:55
-
06:47
-
00:44
- 9 декабря 2019
-
23:50
-
23:46
-
22:38
-
21:28
-
20:23
-
19:32
-
19:26
-
18:22
-
17:36
-
16:02
-
14:42
-
13:16
-
11:42
-
11:06
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:19
-
05:32
-
04:43
-
03:46
-
01:41
- 8 декабря 2019
-
23:45
-
22:31
-
20:32
-
19:38
-
18:57
-
17:48