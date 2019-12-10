26 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счётом 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24). Для «Тимбервулвз» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативными игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в активе которого 33 очка и 15 подборов. 26 очков в составе победителей набрал Девин Букер. Дабл-дабл оформил разыгрывающий «Финикса» Рики Рубио (16 очков, 14 передач).

В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» дома уступил «Мемфис Гриззлиз» — 102:110 (20:29, 27:25, 32:34, 23:18).

Ещё в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Юту Джаз» со счётом 104:90 (25:24, 26:23, 34:21, 19:22).