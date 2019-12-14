26 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Сакраменто Кингз».
«Сакраменто» удалось захватить инициативу в первой четверти, выиграв игровой отрезок с разницей в 12 очков. Во второй двенадцатиминутке «Нью-Йорку» удалось выравнять положение на паркете, отыграв часть отставания — оно сократилось до девяти очков.
В третьей четверти команды показали равную борьбу, в которой на одно очко сильнее оказались баскетболисты «Нью-Йорка». Решающим в матче стал заключительный игровой отрезок, в котором игроки «Никс» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд, так и не подпустив после этого к себе «Сакраменто». Итоговый счёт встречи — 103:101 (20:32, 25:22, 27:26, 31:21) в пользу «Никс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 26 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов оформил Бадди Хилд.
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