Трипл-дабл Рубио не спас «Финикс» от поражения в матче с «Портлендом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:110.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Си Джей Макколлум, набравший 30 очков. Дэмьен Лиллард записал в свой актив 27 очков. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Келли Убре, набравший 24 очка. Рики Рубио оформил трипл-дабл из 10 очков 11 подборов и 14 передач.
Таким образом, «Финикс» потерпел третье поражение подряд. «Портленд» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Портленд» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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