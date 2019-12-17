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Трипл-дабл Рубио не спас «Финикс» от поражения в матче с «Портлендом»

Трипл-дабл Рубио не спас «Финикс» от поражения в матче с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:110.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Си Джей Макколлум, набравший 30 очков. Дэмьен Лиллард записал в свой актив 27 очков. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Келли Убре, набравший 24 очка. Рики Рубио оформил трипл-дабл из 10 очков 11 подборов и 14 передач.

Таким образом, «Финикс» потерпел третье поражение подряд. «Портленд» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Портленд» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Убре - 24, Камински - 17, Шарич - 17, Бэйнс - 13, Джонсон - 13, Рубио - 10, Бриджес - 8, Окобо - 6, Картер - 2, Jerome, Lecque, Букер, Джонсон, Диалло, Харпер, Эйтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 30, Лиллард - 27, Энтони - 23, Бэйзмор - 11, Уайтсайд - 10, Толливер - 4, Лябисье - 2, Саймонс - 2, Хезонья - 2, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Трент-мл., Худ
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