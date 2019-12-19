Итудис — о победе над «Црвеной Звездой»: «+26» не отражают реальной картины

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 100:74.



«Поздравляю команду с победой. «Звезда» – команда, которая всегда сражается, мы ожидали увидеть такую игру. У нас были хорошие и плохие моменты, но баскетбол – игра рывков. Я отметил момент, когда соперники повели 54-55, после чего мы выиграли отрезок 20-6, мы серьезно защищались и довели дело до победы с большой разницей. Впрочем, на мой взгляд, «+26» не отражают реальной картины. У нас эта неделя тройная, после этого матча мы летим в Стамбул, потом в Таллин. Потому нашей задачей было, в том числе, поберечь игроков. Майк Джеймс сегодня играл здорово и мог бы набрать больше очков, порадовать эффектными моментами, но мне нужно было поберечь его на следующие матчи», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

