Дабл-даблы Эмбиида и Харриса не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Орландо»

В Орландо завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Орландо Мэджик» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев.



Матч начался в равной борьбе, по итогам первого игрового отрезка «Филадельфии» удалось выйти вперёд на два очка. Во второй четверти ситуация на паркете практически не изменилась, но «Орландо» удалось отыграть одно очко отставания.



Третья двенадцатиминутка осталась за «Орландо», выигравшим игровой отрезок с разницей в четыре очка. В заключительной четверти «Филадельфия» была близка к тому, чтобы отыграться, но в концовке им немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 20 очков. Дабл-дабл на свой счёт записали Аарон Гордон, на счету которого 19 очков и 11 подборов, и Никола Вучевич, набравший 16 очко и совершивший 12 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Джоэла Эмбиида — 24 очка и 11 подборов.Такие же показатели у Тобиаса Харриса.



В ещё одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде в овертайме обыграла «Шарлотт Хорнетс» — 104:102 ОТ (26:18, 27:25, 19:22, 22:29, 10:8). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шай Жильжо-Александер, набравший 27 очков. Дабл-дабл на счету Стивена Адамса, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе хозяев 26 очков набрал Терри Розир. По дабл-даблу на свой счёт записали Бисмарк Бийомбо (10 очков и 11 подборов) и Девонте Грэм (15 очков и 14 передач).