Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-даблы Эмбиида и Харриса не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Орландо»

Дабл-даблы Эмбиида и Харриса не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В Орландо завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Орландо Мэджик» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев.

Матч начался в равной борьбе, по итогам первого игрового отрезка «Филадельфии» удалось выйти вперёд на два очка. Во второй четверти ситуация на паркете практически не изменилась, но «Орландо» удалось отыграть одно очко отставания.

Третья двенадцатиминутка осталась за «Орландо», выигравшим игровой отрезок с разницей в четыре очка. В заключительной четверти «Филадельфия» была близка к тому, чтобы отыграться, но в концовке им немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 20 очков. Дабл-дабл на свой счёт записали Аарон Гордон, на счету которого 19 очков и 11 подборов, и Никола Вучевич, набравший 16 очко и совершивший 12 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Джоэла Эмбиида — 24 очка и 11 подборов.Такие же показатели у Тобиаса Харриса.

В ещё одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде в овертайме обыграла «Шарлотт Хорнетс» — 104:102 ОТ (26:18, 27:25, 19:22, 22:29, 10:8). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шай Жильжо-Александер, набравший 27 очков. Дабл-дабл на счету Стивена Адамса, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе хозяев 26 очков набрал Терри Розир. По дабл-даблу на свой счёт записали Бисмарк Бийомбо (10 очков и 11 подборов) и Девонте Грэм (15 очков и 14 передач).

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Фурнье - 20, Гордон - 19, Росс - 17, Вучевич - 16, Фульц - 13, Берч - 5, Айзек - 4, Огастин - 4, Амину, Бамба, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 24, Эмбиид - 24, Ричардсон - 15, Симмонс - 13, Коркмаз - 7, Хорфорд - 7, Бёрк - 5, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Скотт, Смит, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Грэм - 15, Вашингтон - 14, Бриджес - 11, Бийомбо - 10, Мартин - 10, Зеллер - 8, Монк - 4, Уильямс - 4, Franks, Батюм, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 27, Шрёдер - 24, Пол - 16, Адамс - 14, Ноэль - 8, Dort - 7, Бертон - 6, Надер - 2, Hervey, Roberson, Базли, Галлинари, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019