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Дабл-дабл Брауна помог «Вашингтону» обыграть «Денвер»

Дабл-дабл Брауна помог «Вашингтону» обыграть «Денвер»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:124.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 39 очков и сделал 1 подбор и 4 передачи. В составе «Вашингтона» — разыгрывающий Иш Смит (32 очка, 3 подбора и 8 передач).

Дабл-даблом отметился форвард «Вашингтона» Трой Браун. В его коллекции 25 очков, 14 подборов и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Смит - 32, Браун - 25, Бонга - 15, Pasecniks - 13, Уильямс - 12, Макрай - 11, Томас - 9, Мэтьюз - 7, Маинми - 4, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Пэйтон II, Робинсон, Скофилд, Уолл, Хатимура
Денвер Наггетс: Маррей - 39, Йокич - 14, Миллсэп - 12, Бартон - 10, Бисли - 8, Грант - 7, Портер - 7, Харрис - 7, Моррис - 6, Пламли - 4, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес

В параллельном матче «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз» — 111:104.

Лучшим игроком встречи по результативности стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, который набрал 35 очков и совершил 2 подбора и 3 передачи. В составе «Бостона» — форвард Джейсон Тэйтум (28 очков, 7 подборов и 2 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Маркканен - 15, Данн - 13, Саторански - 12, Янг - 12, Картер - 11, Уайт - 6, Mokoka, Арчидиаконоу, Валентайн, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Хэйворд - 24, Браун - 19, Кантер - 17, Смарт - 8, Грин - 6, Тайс - 4, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Waters, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел 4-е поражение кряду, уступив на домашнем паркете «Детройт Пистонс» со счётом 104:111.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 27, Спеллмен - 23, Ли - 14, Пэскелл - 9, Крисс - 8, Эванс - 6, Коли-Стайн - 5, Пул - 4, Робинсон - 4, Боумен - 2, Грин - 2, Smailagic, Карри, Луни, Расселл, Томпсон
Детройт Пистонс: Роуз - 22, Думбуйа - 16, Браун - 14, Драммонд - 14, Михайлюк - 14, Вуд - 9, Фрейзер - 8, Галлоуэй - 6, Снелл - 6, Мейкер - 2, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас
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