Дабл-дабл Брауна помог «Вашингтону» обыграть «Денвер»

В очередном матче НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:124.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 39 очков и сделал 1 подбор и 4 передачи. В составе «Вашингтона» — разыгрывающий Иш Смит (32 очка, 3 подбора и 8 передач).

Дабл-даблом отметился форвард «Вашингтона» Трой Браун. В его коллекции 25 очков, 14 подборов и 3 передачи.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз» — 111:104.

Лучшим игроком встречи по результативности стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, который набрал 35 очков и совершил 2 подбора и 3 передачи. В составе «Бостона» — форвард Джейсон Тэйтум (28 очков, 7 подборов и 2 передачи).

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел 4-е поражение кряду, уступив на домашнем паркете «Детройт Пистонс» со счётом 104:111.