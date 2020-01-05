Драммонд не хочет покидать «Детройт»

Вчера, 4 января, появилась информация, что в услугах центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда заинтересованы сразу несколько команд лиги. Тем не менее, невзирая на все слухи, баскетболист заявил, что не хочет покидать Мичиган.

«Я не из тех, кто сбегает. Если начинаю где-то работать, то хочу завершить дело. Хочу выполнить миссию и завоевать здесь титул. Никогда не хотел куда-то уходить. Мне нравится в „Детройте“, и мне бы хотелось провести здесь остаток карьеры», — приводит слова Драммонда ESPN.

Драммонд — девятый номер драфта-2012. На протяжении всей профессиональной карьеры он защищает цвета «Детройт Пистонс» и за эти годы стал лидером команды.

В НБА игрок провёл 576 матчей, набирая в них 14,3 очка и собирая 13,8 подбора.