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34 очка Уэстбрука не помогли «Хьюстону» уйти от поражения в матче с «Оклахомой»

34 очка Уэстбрука не помогли «Хьюстону» уйти от поражения в матче с «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 113:92. Гости прервали свою 3-матчевую победную серию.

Ключевой в игре стала первая четверть, которую игроки «Оклахомы» выиграли с отрывом в 16 очков.

Лучшим по результативности в этой встрече стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, который набрал 34 очка и совершил 2 подбора и 5 передач.

Дабл-даблом в составе «Оклахомы» отметился форвард Данило Галлинари. На его счету 23 очка, 11 подборов и 4 передачи.

«Оклахома-Сити Тандер» (22-16) занимает 7-е место в Западной конференции. «Хьюстон Рокетс» (25-12) – 4-е.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 92
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 23, Жильжо-Александер - 20, Пол - 18, Шрёдер - 16, Адамс - 15, Фергюсон - 6, Диалло - 5, Бертон - 4, Мускала - 4, Надер - 2, Dort, Hervey, Roberson, Базли, Ноэль, Паттон
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 34, Харден - 17, Клемонс - 14, Капела - 8, Маклемор - 8, Frazier - 3, Такер - 3, Хаус - 3, Хартенштайн - 2, Howard, Гордон, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Чендлер
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