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Леброн Джеймс не поможет «Лейкерс» в матче с «Оклахома-Сити»

Леброн Джеймс не поможет «Лейкерс» в матче с «Оклахома-Сити»
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 12 января мск в регулярном чемпионате НБА состоится матч, в котором «Оклахома-Сити Тандер» будет принимать на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс». Гостям в этой встрече не поможет форвард Леброн Джеймс. У лидера калифорнийцев простуда, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания.

В нынешнем регулярном чемпионате Леброн Джеймс принял участие в 37 матчах, набирая в них 25,4 очка, собирая 8,0 подбора и совершая 10,7 передачи в среднем.

«Лос-Анджелес Лейкерс» победили в семи предыдущих матчах регулярного чемпионата и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Что касается «Оклахома-Сити Тандер», то подопечные Донована занимают седьмое место в Западной конференции, одержав пять побед в предыдущих шести встречах.

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