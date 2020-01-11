Леброн Джеймс не поможет «Лейкерс» в матче с «Оклахома-Сити»

В ночь на 12 января мск в регулярном чемпионате НБА состоится матч, в котором «Оклахома-Сити Тандер» будет принимать на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс». Гостям в этой встрече не поможет форвард Леброн Джеймс. У лидера калифорнийцев простуда, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания.

В нынешнем регулярном чемпионате Леброн Джеймс принял участие в 37 матчах, набирая в них 25,4 очка, собирая 8,0 подбора и совершая 10,7 передачи в среднем.

«Лос-Анджелес Лейкерс» победили в семи предыдущих матчах регулярного чемпионата и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Что касается «Оклахома-Сити Тандер», то подопечные Донована занимают седьмое место в Западной конференции, одержав пять побед в предыдущих шести встречах.