Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон дебютирует в лиге 22 января в матче с «Сан-Антонио»

Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон дебютирует в лиге 22 января в матче с «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, задрафтованный под первым номером в 2019 году, дебютирует в Национальной баскетбольной ассоциации в матче с «Сан-Антонио Спёрс» 22 января, сообщает ESPN.

Уильямсон перед стартом сезона перенёс операцию колена. Восстановление должно было занять от 6 до 8 недель, но процесс затянулся. Только к концу декабря Зайон приступил к полноценным тренировкам. Дебют Зайона постоянно откладывался. Ранее Уильямсон появился на паркете на одной из тренировок команды, СМИ сразу обратили внимание на лишний вес у баскетболиста.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан Пеликанс» с соотношением побед и поражений 15-26 занимает 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020