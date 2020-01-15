Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон дебютирует в лиге 22 января в матче с «Сан-Антонио»

Форвард клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, задрафтованный под первым номером в 2019 году, дебютирует в Национальной баскетбольной ассоциации в матче с «Сан-Антонио Спёрс» 22 января, сообщает ESPN.
Уильямсон перед стартом сезона перенёс операцию колена. Восстановление должно было занять от 6 до 8 недель, но процесс затянулся. Только к концу декабря Зайон приступил к полноценным тренировкам. Дебют Зайона постоянно откладывался. Ранее Уильямсон появился на паркете на одной из тренировок команды, СМИ сразу обратили внимание на лишний вес у баскетболиста.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан Пеликанс» с соотношением побед и поражений 15-26 занимает 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь «Голден Стэйт Уорриорз».
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