«Банки» Карасёва, братья Добронравовы и радость Седоковой. Фото с матча «Химки» — «Реал»

16 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Реалом».
Команда из Московской области неплохо начала встречу и уже после первой четверти вела с перевесом в 4 очка — 25:21. К большому перерыву преимущество подопечных Куртинайтиса обозначалось уже двузначным счётом — 55:44.
В третьем игровом отрезке «Реал» не позволил хозяевам нарастить преимущество, но и не смог отыграть отставание — 69:80. В заключительной четверти матча «Химки» действовали уверенно, позволив себе расслабиться лишь в последние минуты, тем не менее это не помешало им одержать победу — 102:94.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач, 15 баллов на счету Девина Букера. У «Реала» 20 очков набрал экс-форвард «Химок» Джордан Микки.
Напомним, «Реал» на этой неделе уже проиграл один матч в России, уступив в 19-м туре Евролиги ЦСКА — 55:60. «Химки» же сумели прервать серию из четырёх поражений.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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