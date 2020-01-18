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Дабл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Оклахому»

Дабл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Оклахому»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер».

«Майами» захватил инициативу в первой же четверти и повёл в счёте к первому перерыву с разницей в 14 очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе, и к большому перерыву счёт на табло был 61:47 в пользу «Майами».

В третьей четверти ситуация на площадке не изменилась, а в заключительной двенадцатиминутке «Оклахома» предприняла попытку отыграться, однако отквитать сумела только половину отставания. Итоговый счёт встречи — 115:108 (40:26, 21:21, 31:31, 23:30) в пользу «Майами».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 22 очка. Дабл-дабл на счету Джимми Батлера — в его активе 14 очков и 10 подборов. В составе «Оклахомы» отличился Данило Галлинари, набравший 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 115
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 27, Жильжо-Александер - 18, Шрёдер - 18, Пол - 14, Диалло - 11, Ноэль - 10, Мускала - 6, Базли - 4, Dort, Hervey, Roberson, Адамс, Бертон, Надер, Паттон, Фергюсон
Майами Хит: Нанн - 22, Адебайо - 21, Батлер - 14, Робинсон - 14, Джонс - 13, Олиник - 12, Горан Драгич - 10, Леонард - 9, Alexander, Vincent, Джонсон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
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