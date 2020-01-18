Дабл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Оклахому»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер».
«Майами» захватил инициативу в первой же четверти и повёл в счёте к первому перерыву с разницей в 14 очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе, и к большому перерыву счёт на табло был 61:47 в пользу «Майами».
В третьей четверти ситуация на площадке не изменилась, а в заключительной двенадцатиминутке «Оклахома» предприняла попытку отыграться, однако отквитать сумела только половину отставания. Итоговый счёт встречи — 115:108 (40:26, 21:21, 31:31, 23:30) в пользу «Майами».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 22 очка. Дабл-дабл на счету Джимми Батлера — в его активе 14 очков и 10 подборов. В составе «Оклахомы» отличился Данило Галлинари, набравший 27 очков.
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