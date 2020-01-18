«Парма» одержала вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, разгромив «Нижний Новгород»
В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала «Нижний Новгород». Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в пять очков — 29:24, а к большому перерыву преимущество уральцев составляло уже восемь очков — 60:52. Окончательно вопрос о победителе был снят в третьей четверти, когда «Парма» оторвалась от соперников на 26 очков — 87:61.
В заключительном игровом отрезке пермяки не снижали обороты и одержали победу с разгромным счётом — 106:71.
Самым результативным в составе победителей стал Артём Забелин, набравший 17 очков. Сразу шесть баскетболистов «Пармы» набрали по 10 или более очков. У «Нижнего Новгорода» 16 баллов на счету Майкла Дженкинса.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
106 : 71
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Парма: Забелин - 17, Григорьев - 14, Юшкевичюс - 14, Джонсон - 11, Жукаускас - 10, Мейерис - 10, Буланов - 9, Жмако - 6, Валиев - 5, Уильямс - 5, Шейко - 3, Якушин - 2
Нижний Новгород: Дженкинс - 16, Уиллис - 11, Антипов - 8, Стребков - 7, Чадов - 7, Астапкович - 6, Ганькевич - 6, Паркс - 5, Браун - 3, Комолов - 2, Бабурин, Жбанов
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