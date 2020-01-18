«Парма» одержала вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, разгромив «Нижний Новгород»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала «Нижний Новгород». Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в пять очков — 29:24, а к большому перерыву преимущество уральцев составляло уже восемь очков — 60:52. Окончательно вопрос о победителе был снят в третьей четверти, когда «Парма» оторвалась от соперников на 26 очков — 87:61.

В заключительном игровом отрезке пермяки не снижали обороты и одержали победу с разгромным счётом — 106:71.

Самым результативным в составе победителей стал Артём Забелин, набравший 17 очков. Сразу шесть баскетболистов «Пармы» набрали по 10 или более очков. У «Нижнего Новгорода» 16 баллов на счету Майкла Дженкинса.