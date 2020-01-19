30 очков Богдановича и дабл-дабл Гобера принесли «Юте» победу над «Сакраменто»
В Солт-Лейк-Сити в матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Сакраменто Кингз». Уже в первой четверти хозяева создали серьёзное преимущество — 38:22. К большому перерыу гости немного отыгрались, но всё равно существенно отставали — 49:63.
В третьем игровом отрезке «Юта» снова прибавила и вела с разницей в 18 очков — 95:77. В заключительном игровом отрезке «Джаз» не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 123:101.
Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 30 очков, мощный дабл-дабл у Руди Гобера — 28 очков и 15 подборов. 22 очка у Донована Митчелла. В «Сакраменто Кингз» 21 балл набрал защитник Д'Арон Фокс, 17 очков на счету Марвина Бэгли.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
123 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Богданович - 30, Гобер - 28, Митчелл - 22, Кларксон - 20, Ньянг - 10, Брэдли - 4, Конли - 3, Инглс - 2, Мудиэй - 2, О'Нил - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс
Сакраменто Кингз: Фокс - 21, Багли III - 17, Хилд - 14, Богданович - 11, Бьелица - 10, Барнс - 9, Джозеф - 9, Феррелл - 4, Дедмон - 3, Джеймс - 3, Guy, Ариза, Габриэль, Джайлс, Джеффрис, Суониган, Холмс
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