30 очков Богдановича и дабл-дабл Гобера принесли «Юте» победу над «Сакраменто»

В Солт-Лейк-Сити в матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимала «Сакраменто Кингз». Уже в первой четверти хозяева создали серьёзное преимущество — 38:22. К большому перерыу гости немного отыгрались, но всё равно существенно отставали — 49:63.

В третьем игровом отрезке «Юта» снова прибавила и вела с разницей в 18 очков — 95:77. В заключительном игровом отрезке «Джаз» не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 123:101.

Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 30 очков, мощный дабл-дабл у Руди Гобера — 28 очков и 15 подборов. 22 очка у Донована Митчелла. В «Сакраменто Кингз» 21 балл набрал защитник Д'Арон Фокс, 17 очков на счету Марвина Бэгли.