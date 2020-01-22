Итудис: «Валенсия» заслуживает внимания ЦСКА на протяжении всех 40 минут
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда примет «Валенсию».
«Мы играли с «Валенсией» очень давно — в самом начале первого круга Евролиги. Сейчас это совсем другая команда. Она играет по-другому, более эффективно, у них глубокий состав, есть хорошие игроки на каждой позиции. Наш соперник может действовать разнообразно, выставлять маленькую или высокую пятёрку. К тому же «Валенсия», как и любая испанская команда, любит скоростную игру. Другие её сильные стороны — подбор и атлетизм. В целом это достойный соперник, который заслуживает нашего внимания на протяжении всех 40 минут», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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