Итудис после матча с «Валенсией» рассказал о травмах Воронцевича и Хиллиарда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Валенсией» (81:70), а также посетовал на травмы, которые настигли игроков перед и непосредственно во время поединка.

«Игроки заслуживают поздравлений. Мы, как и многие команды в Евролиге, играли, несмотря на обстоятельства. Скажем, сегодня во время разминки подвернул ногу Воронцевич, у него здорово распухла лодыжка, и играть дальше он не мог. Затем во время игры Хиллиард получил удар в голову… «Валенсия» тоже играла не в полном составе, да и во всей Евролиге здоровье игроков сейчас выходит на первый план. Но, говорю, за счёт проблем мы добьёмся чего-то хорошего. Как я говорил перед матчем, соперники приехали сюда в хорошей форме. После пяти поражений подряд, они добавили и вошли в зону плей-офф, их визит в Россию на прошлой неделе завершился победами над «Химками» и «Зенитом». «Валенсия» начала сезон, набирая по 70 очков за игру, а в последнее время набирает по 85. Сейчас мы вернули их на отметку «70» за счёт своей защиты. Мы сделали рывки в третьей и четвёртой четвертях, и особенно важным был рывок в последней четверти, когда мы сбивали мячи с траекторий, здорово оборонялись, двигали мяч. Главное сходство с нашей встречей в первом туре – мы снова отлично атаковали с дуги. Тогда мы попали 17 трёхочковых, сейчас – 14. Мы были не так хороши в двухочковых, «Валенсия» старалась наказать нас за это.

При этом за счёт движения мяча мы сделали 22 результативные передачи и ещё много «непрямых» передач. К примеру, когда сдваивались на Майке, он отдавал, скажем, Никите, который наш «вторичный» созидатель, а дальше мяч доставался открытым Дани, Рону, Йоханнесу. Мы здорово читали игру. Хочу поблагодарить каждого из почти семи тысяч болельщиков, они помогли нам своим энтузиазмом", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.