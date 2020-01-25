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Игуодала считает, что Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне

Игуодала считает, что Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне
Баскетбол / НБА 0

Бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что его бывшему одноклубнику Стефену Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне.

«Карри нужен перерыв, чтобы отдохнуть. Я думаю, что ему полезно отойти от баскетбола, сделать передышку и вернуться более злым в следующем сезоне», — приводит слова Игуодалы Clutch Points.

Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего сезона. Без своих лидеров «Уорриорз» проводят худший сезон за последние годы, занимая последнее место в таблице Западной конференции.

Ранее стало известно, что Карри вернулся к тренировкам, а его рука уже освобождена от лангеты. Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заверил, что Стефен вернётся в игру в марте.

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