Игуодала считает, что Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне
Бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что его бывшему одноклубнику Стефену Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне.
«Карри нужен перерыв, чтобы отдохнуть. Я думаю, что ему полезно отойти от баскетбола, сделать передышку и вернуться более злым в следующем сезоне», — приводит слова Игуодалы Clutch Points.
Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего сезона. Без своих лидеров «Уорриорз» проводят худший сезон за последние годы, занимая последнее место в таблице Западной конференции.
Ранее стало известно, что Карри вернулся к тренировкам, а его рука уже освобождена от лангеты. Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заверил, что Стефен вернётся в игру в марте.
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