Игуодала считает, что Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне

Бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что его бывшему одноклубнику Стефену Карри не стоит возвращаться на паркет в нынешнем сезоне.



«Карри нужен перерыв, чтобы отдохнуть. Я думаю, что ему полезно отойти от баскетбола, сделать передышку и вернуться более злым в следующем сезоне», — приводит слова Игуодалы Clutch Points.



Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего сезона. Без своих лидеров «Уорриорз» проводят худший сезон за последние годы, занимая последнее место в таблице Западной конференции.



Ранее стало известно, что Карри вернулся к тренировкам, а его рука уже освобождена от лангеты. Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заверил, что Стефен вернётся в игру в марте.