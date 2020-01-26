25 очков Хилла помогли «Астане» победить «Зелёна-Гуру»
В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» встречалась с «Зелёна-Гурой».
Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 25:22. К большому перерыву преимущество «Астаны» составляло 11 очков — 48:37. Во второй половине встречи «Астана» удерживала преимущество и довела дело до уверенный победы — 92:80.
Самым результативным в составе победителей стал Малкольм Хилл, набравший 25 очков, 14 баллов на счету Стивена Холта. У «Зелёна-Гуры» дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов у Ивицы Радича. 15 баллов на счету Людвига Хакансона.
«Астана» выиграла в третий раз в последних четырёх встречах, «Зелёна-Гура» проиграла во второй раз кряду.
Читайте также
- 26 января 2020
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:52
-
10:39
-
09:48
-
07:32
-
06:38
-
06:26
-
05:46
-
03:37
-
00:29
- 25 января 2020
-
23:51
-
22:36
-
21:44
-
20:37
-
19:29
-
18:25
-
17:52
-
15:41
-
14:26
-
13:52
-
12:35
-
11:44
-
10:58
-
09:05
-
08:57
-
08:44
-
07:10
-
07:03
-
06:43
-
06:38
-
06:27
-
06:19
-
05:46
Партнерский контент