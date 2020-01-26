25 очков Хилла помогли «Астане» победить «Зелёна-Гуру»

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» встречалась с «Зелёна-Гурой».

Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 25:22. К большому перерыву преимущество «Астаны» составляло 11 очков — 48:37. Во второй половине встречи «Астана» удерживала преимущество и довела дело до уверенный победы — 92:80.

Самым результативным в составе победителей стал Малкольм Хилл, набравший 25 очков, 14 баллов на счету Стивена Холта. У «Зелёна-Гуры» дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов у Ивицы Радича. 15 баллов на счету Людвига Хакансона.

«Астана» выиграла в третий раз в последних четырёх встречах, «Зелёна-Гура» проиграла во второй раз кряду.