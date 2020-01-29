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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Эл Хорфорд также оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.

В другом матче «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 97:92. «Нью-Орлеан Пеликанс» в свою очередь на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 125:111.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Нето - 19, Симмонс - 17, Харрис - 14, Хорфорд - 12, Милтон - 11, Коркмаз - 8, Тибулл - 5, Смит - 3, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, О'Куинн, Ричардсон, Скотт
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 28, Робинсон - 20, Крисс - 15, Бёркс - 12, Грин - 9, Ли - 6, Спеллмен - 5, Пэскелл - 4, Пул - 3, Эванс - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
97 : 92
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Розир - 30, Бриджес - 15, Монк - 13, Эрнангомес - 12, Зеллер - 10, Грэм - 5, Мартин - 5, Вашингтон - 3, Бэйкон - 2, Уильямс - 2, Батюм, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Моррис - 23, Пэйтон - 10, Смит - 7, Баллок - 6, Дотсон - 6, Портис - 4, Робинсон - 4, Гибсон - 3, Нтиликина - 3, Нокс - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Портер - 21, Нэнс - 17, Лав - 12, Осман - 9, Маккинни - 7, Хенсон - 6, Томпсон - 5, Деллаведова - 4, Экзам - 4, Кук - 2, Mooney, Windler, Гарлэнд, Жижич, Найт, Уэйд
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 28, Ингрэм - 24, Редик - 15, Уильямсон - 14, Мелли - 11, Джексон - 9, Фэйворс - 9, Хэйс - 8, Болл - 5, Харт - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Мур, Окафор, Уильямс, Читэм
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