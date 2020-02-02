«Цмоки-Минск» обыграл «Астану», одержав четвёртую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

«Цмоки-Минск» на домашнем паркете переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Цмоки» уверенно начал матч, выиграв первую десятиминутку с разницей в два очка. Однако во второй четверти «Астане» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 42:41 в пользу гостей.



В третьей четверти минчанам удалось совершить рывок в 12 очков, а в заключительном игровом отрезке они довели преимущество до 19 очков. Итоговый счёт встречи — 96:77 (21:19, 20:23, 25:13, 30:22).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бранко Миркович, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Максим Салаш — 11 очков и 13 подборов. В составе гостей 17 очков набрал Малкольм Хилл.