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«Цмоки-Минск» обыграл «Астану», одержав четвёртую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

«Цмоки-Минск» обыграл «Астану», одержав четвёртую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Цмоки-Минск» на домашнем паркете переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Цмоки» уверенно начал матч, выиграв первую десятиминутку с разницей в два очка. Однако во второй четверти «Астане» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 42:41 в пользу гостей.

В третьей четверти минчанам удалось совершить рывок в 12 очков, а в заключительном игровом отрезке они довели преимущество до 19 очков. Итоговый счёт встречи — 96:77 (21:19, 20:23, 25:13, 30:22).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бранко Миркович, набравший 19 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Максим Салаш — 11 очков и 13 подборов. В составе гостей 17 очков набрал Малкольм Хилл.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 17:45 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
96 : 77
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Цмоки-Минск: Миркович - 19, Гаврилович - 18, Барнетт - 13, Салаш - 11, Белянков - 9, Лоури - 9, Пустогвар - 8, Веремеенко - 4, Лютыч - 3, Стабровский - 2, Борисевич, Тростинецкий
Астана: Хилл - 17, Хилл - 16, Флоренс - 14, Крокетт - 9, Жигулин - 8, Гаврилов - 4, Ристич - 3, Холт - 3, Щербак - 3, Марчук, Мурзагалиев, Пан
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