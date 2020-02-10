Бросок Богдановича с сиреной помог «Юте» обыграть «Хьюстон», у Хардена – трипл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:113.
Победу «Юте» принёс трёхочковый бросок с сиреной Бояна Богдановича. Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кларксон, набравший 30 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 39 очков. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 10 передач.
«Хьюстон» потерпел второе поражение подряд. «Юта» в свою очередь одержала вторую победу кряду.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 39, Харден - 28, Ковингтон - 14, Хаус - 10, Маклемор - 9, Такер - 9, Риверс - 2, Сефолоша - 2, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Юта Джаз: Кларксон - 30, Митчелл - 24, Конли - 20, Гобер - 12, Богданович - 8, Ньянг - 8, Morgan - 4, Инглс - 3, О'Нил - 3, Брэдли - 2, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
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