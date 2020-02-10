Бросок Богдановича с сиреной помог «Юте» обыграть «Хьюстон», у Хардена – трипл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:113.

Победу «Юте» принёс трёхочковый бросок с сиреной Бояна Богдановича. Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кларксон, набравший 30 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 39 очков. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Хьюстон» потерпел второе поражение подряд. «Юта» в свою очередь одержала вторую победу кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».