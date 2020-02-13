Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 130:111.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Кристапс Порзингис также оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Бадди Хилд, набравший 22 очка.
«Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Сакраменто» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» встретится с «Орландо Мэджик», а «Сакраменто Кингз» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Порзингис - 27, Хардуэй-младший - 19, Карри - 18, Клебер - 6, Райт - 6, Брансон - 5, Финни-Смит - 5, Джексон - 4, Коли-Стайн - 4, Марьянович - 3, Cleveland, Reaves, Бареа, Кидд-Гилкрист, Ли, Пауэлл
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Фокс - 16, Бэйзмор - 15, Джайлс - 11, Бьелица - 10, Джозеф - 9, Джеймс - 7, Барнс - 6, Богданович - 6, Джеффрис - 5, Толливер - 2, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Лень, Паркер, Холмс
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