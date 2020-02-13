Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 130:111.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Кристапс Порзингис также оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Бадди Хилд, набравший 22 очка.

«Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Сакраменто» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» встретится с «Орландо Мэджик», а «Сакраменто Кингз» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».