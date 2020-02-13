14 очков Хиллиарда помогли ЦСКА победить «Калев»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Калев». Подопечные Итудиса с первых минут доминировали на паркете и к концу стартовой четверти лидировали с разницей в 15 очков — 29:14. Во второй десятиминутке «Калев» немного сократил отставание — 39:49.

После большого перерыва ЦСКА выдал ещё один ударный отрезок и оторвался от таллинцев на 23 балла — 72:49. В заключительные десять минут матча «армейцы» позволили себе немного расслабиться, благодаря чему «Калев» избежал разгрома. Победа ЦСКА — 81:67.

Самым результативным в составе победителей стал Дэрриан Хиллиард, набравший 14 очков. У таллинцев 14 баллов в активе Кайла Виналеса.

ЦСКА одержал четвёртую кряду победу в Единой лиге ВТБ.