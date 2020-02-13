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14 очков Хиллиарда помогли ЦСКА победить «Калев»

14 очков Хиллиарда помогли ЦСКА победить «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Калев». Подопечные Итудиса с первых минут доминировали на паркете и к концу стартовой четверти лидировали с разницей в 15 очков — 29:14. Во второй десятиминутке «Калев» немного сократил отставание — 39:49.

После большого перерыва ЦСКА выдал ещё один ударный отрезок и оторвался от таллинцев на 23 балла — 72:49. В заключительные десять минут матча «армейцы» позволили себе немного расслабиться, благодаря чему «Калев» избежал разгрома. Победа ЦСКА — 81:67.

Самым результативным в составе победителей стал Дэрриан Хиллиард, набравший 14 очков. У таллинцев 14 баллов в активе Кайла Виналеса.

ЦСКА одержал четвёртую кряду победу в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
81 : 67
Калев
Таллин, Эстония
ЦСКА: Хиллиард - 14, Хаккетт - 12, Боломбой - 11, Сент-Рос - 10, Стрелниекс - 10, Куфос - 7, Лопатин - 7, Антонов - 3, Курбанов - 3, Ухов - 2, Хайнс - 2, М. Кулагин
Калев: Виналес - 14, Йыэсаар - 12, Китсинг - 8, Райэсте - 7, Курбас - 5, Сокк - 5, Кангур - 4, Киллея-Джонс - 4, Паасоя - 4, Шкеле - 4, Дорбек
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