Ирвинг пропустит остаток сезона из-за травмы

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал травму плеча звезды его команды Кайри Ирвинга, из-за которой баскетболист вынужден пропустить остаток сезона.
«Кайри явно очень расстроен. Мы здесь, чтобы поддержать его и быть рядом с ним в период его реабилитации. Он встретился со специалистами, в том числе из нью-йоркской больницы специальной хирургии, и мы пришли к общему мнению, что на этом этапе операция — наилучшее решение для всех. Здоровье наших игроков является приоритетом номер один для нас», — приводит слова Маркса ESPN.
Ирвинг присоединился к «Бруклину» летом 2019 года в статусе свободного агента вместе с Кевином Дюрантом, однако сыграл всего в 20 матчах в первом сезоне за новую команду по причине травм. В недавнем матче с «Вашингтон Уизардс» он появился на площадке впервые после паузы, но в одном из эпизодов неудачно упал и повредил правое плечо. Звезде «Нетс» предстоит артроскопическая операция на правом плече, в связи с чем он пропустит остаток сезона.
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