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«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд», Уильямсон набирает больше 20 очков семь игр подряд

«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд», Уильямсон набирает больше 20 очков семь игр подряд
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блейзерс».

Гости с первой четверти захватили лидерство в матче и выиграли отрезок с разницей в пять очков. По итогам второй четверти «Пеликанс» удалось увеличить отрыв до 10 очков.

В третьем игровом отрезке гостям удалось совершить ещё один рывок — к заключительной четверти счёт на табло был 102:83 в пользу «Нью-Орлеана». Заключительная четверть осталась за «Портлендом», но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 128:115 (40:35, 33:28, 29:20, 26:32).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. В составе хозяев 27 очков и 10 передач на счету Си-Джей Макколлума. 20 очков набрал Кармело Энтони.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 128
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 27, Энтони - 20, Уайтсайд - 19, Трент-мл. - 15, Ариза - 13, Литтл - 9, Саймонс - 7, Суониган - 5, Браун, Габриэль, Коллинс, Лиллард, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Холидей - 20, Ингрэм - 16, Болл - 15, Мелли - 13, Харт - 13, Редик - 9, Фэйворс - 8, Мур - 5, Хэйс - 4, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
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