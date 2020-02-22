«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд», Уильямсон набирает больше 20 очков семь игр подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блейзерс».



Гости с первой четверти захватили лидерство в матче и выиграли отрезок с разницей в пять очков. По итогам второй четверти «Пеликанс» удалось увеличить отрыв до 10 очков.



В третьем игровом отрезке гостям удалось совершить ещё один рывок — к заключительной четверти счёт на табло был 102:83 в пользу «Нью-Орлеана». Заключительная четверть осталась за «Портлендом», но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 128:115 (40:35, 33:28, 29:20, 26:32).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. В составе хозяев 27 очков и 10 передач на счету Си-Джей Макколлума. 20 очков набрал Кармело Энтони.