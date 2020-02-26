Ближайший соперник «Химок» в Евролиге усилился 16-м номером драфта НБА 2016 года

Тяжёлый форвард сборной Франции Гершон Ябуселе подписал контракт с АСВЕЛом, сообщает TalkBasket. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Нынешний сезон Ябуселе начинал в чемпионате Китая, где защищал цвета «Нанкин Монки Кингс». В КБА он принял участие в 15 матчах, набирая 17,9 очка и собирая 7,2 подбора.

Ябуселе — шестнадцатый номер драфта НБА 2016 года. Тогда он был выбран командой «Бостон Селтикс». Гершон провёл в Массачусетсе несколько лет, выступая в НБА и в G-Лиге, но так и не сумел завоевать стабильное место в ротации «Селтикс».

В регулярных чемпионатах принял участие в 85 встречах, набирая 2,3 очка и собирая 1,4 подбора. В плей-офф сыграл в 16 матчах, набирая 0,8 очка и совершая 0,8 подбора.

Напомним, новый клуб француза выступает в Евролиге. Ближайший матч на турнире команда проведёт 28 февраля с «Химками».