Ближайший соперник «Химок» в Евролиге усилился 16-м номером драфта НБА 2016 года

Тяжёлый форвард сборной Франции Гершон Ябуселе подписал контракт с АСВЕЛом, сообщает TalkBasket. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Нынешний сезон Ябуселе начинал в чемпионате Китая, где защищал цвета «Нанкин Монки Кингс». В КБА он принял участие в 15 матчах, набирая 17,9 очка и собирая 7,2 подбора.
Ябуселе — шестнадцатый номер драфта НБА 2016 года. Тогда он был выбран командой «Бостон Селтикс». Гершон провёл в Массачусетсе несколько лет, выступая в НБА и в G-Лиге, но так и не сумел завоевать стабильное место в ротации «Селтикс».
В регулярных чемпионатах принял участие в 85 встречах, набирая 2,3 очка и собирая 1,4 подбора. В плей-офф сыграл в 16 матчах, набирая 0,8 очка и совершая 0,8 подбора.
Напомним, новый клуб француза выступает в Евролиге. Ближайший матч на турнире команда проведёт 28 февраля с «Химками».
- 26 февраля 2020
-
21:43
-
20:35
-
19:38
-
18:40
-
17:13
-
15:22
-
14:00
-
12:10
-
11:00
-
10:20
-
09:50
-
09:30
-
09:12
-
08:46
-
00:42
- 25 февраля 2020
-
23:53
-
22:34
-
21:59
-
20:51
-
19:36
-
18:23
-
18:08
-
17:21
-
15:40
-
14:00
-
12:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:18
-
06:12
-
00:49
- 24 февраля 2020
-
22:45
-
22:38