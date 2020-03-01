Краббе покинет «Миннесоту Тимбервулвз»
Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» договорилось о выкупе контракта с лёгким форвардом Алленом Краббе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Ожидается, что после официального прекращения сотрудничества с командой из Миннеаполиса Аллен Краббе подпишет контракт с коллективом, претендующим на выход в плей-офф.
Аллен начинал сезон в составе «Атланты Хоукс», а позже был выменян в «Миннесоту». Нынешний сезон стал одним из худших в его карьере. В регулярном чемпионате он принял участие в 37 матчах, набирая в них 4,7 очка и собирая 2,1 подбора. При этом процент реализации бросков из-за дуги упал до 30,3, в то время как в лучший сезон он забивал 44% бросков с дальней дистанции.
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